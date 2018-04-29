Экс-сотрудник Моторного страхового бюро: Страховщики погрязли в междоусобных войнах

- В прессе долгое время муссируется тема создания системы «Электронный полис». Как идет работа в этом направлении?

- Крайне неэффективно. Много слов, но на практике в реализации этого проекта руководство МТСБУ не заинтересовано. Собираются рабочие группы, проходят совещания, но эффективности нет. И все потому, что по факту любые решения принимает очень узкий круг лиц. Других мнений просто быть не может.

- В чем выгода использования электронного полиса для потребителя?

- Выгода понятна. Ведь бумажные полисы – это поле для мошенничества. К примеру, полисы могут продавать страховщики, уже лишенные лицензии, или банкроты. Схема простая: у них остались запасы, и они их распродают. Потребитель в момент покупки полиса не знает, как обстоят дела у страховой компании. Я уже не говорю о том, что бумажные полисы теряются, продаются задним числом и т.д.

С внедрением электронного полиса все это канет в Лету. Этого не будет. Все действия компаний можно будет отслеживать в режиме реального времени. Если в результате нарушений принято решение отстранить компанию от рынка автострахования, значит, в тот же момент она уже не сможет заниматься данным страхованием. Ввод данных будет совершаться в режиме реального времени, а не после того, как уже состоялась продажа полиса или наступил страховой случай. Никто не сможет заниматься мошенничеством – ни страховщик, ни страхователь, ни сотрудник ГАИ.

- Как будут проверять наличие автогражданки?

- Все просто. Можно с мобильного телефона послать смс-запрос и в ответ придет смс, подтверждающее наличие электронного полиса. В ней будет указан номер машины, номер полиса и его действительность на данный момент. Это - во-первых. Во-вторых, машины ГАИ, оснащенные компьютерами, смогут сразу в базе ГАИ проверить, есть ли у водителя полис. Третий вариант - проверка на интернет-сайте МСТБУ через ПК, ноутбук, смартфон или планшет, подключенный к сети интернет.

- Если так все понятно, тогда к чему затягивать внедрение электронного полиса? Кому это выгодно?

- Прежде всего, тем, кто не хочет перестраивать свою систему продаж и делать ее прозрачной, удобной для потребителя и неудобной для махинаций и злоупотреблений. Для ввода электронного полиса необходима политическая воля и стратегическое видение, а не только забота о том, как агенты будут продавать.

И, как я уже сказал, - не заинтересовано само руководство МТСБУ. К примеру, всякий раз на совещании рабочей группы я как должностное лицо, отвечающее за развитие этого направления, настаивал на том, что кроме мнения руководителя рабочей группы Павла Царука необходимо рассматривать и учитывать другие предложения - профильных специалистов, самих страховщиков, наконец, тех, кто платит взносы. Но работа в группе по разработке электронного полиса ОСАГО строится по принципу - "все решения принимаются практически единолично, наличие другого мнения игнорируется". Генеральный директор МТСБУ Гудыма молчаливо соглашается. В конце концов, меня уволили, не дожидаясь окончания испытательного срока.

- С какой формулировкой?

- Якобы, не прошел испытательный срок, хотя испытательный срок еще не окончился.

- А разве это легитимно?

- Легитимность такого решения - под большим вопросом. Во-первых, согласно Уставу МТСБУ, президиум принимает решения о приеме на работу только дирекции, (генеральный директор и два заместителя – по внутреннему страхованию и по «Зеленой карте»). Остальных принимает и увольняет генеральный директор.

Во-вторых, в протоколе президиума указана дата увольнения. Согласно Уставу МТСБУ, президиум не влияет на операционную деятельность Бюро. А дата увольнения является операционным решением.

В-третьих, приказ подписан президентом Бюро, который не является исполнительным органом.

Не говоря уже о том, что сообщение об увольнении посреди испытательного срока, без вопросов и пояснений, я получил в виде приказа и виноватых глаз президента Бюро, на которого «волевым решением» возложили груз ответственности генерального директора.

- Получается, что истинная причина увольнения другая. Это – позиция по электронному полису?

- Отчасти, да. Наверное, имеет место и месть генерального директора. Ведь координационный совет сейчас не доверяет гендиректору. Но именно совет рекомендовал мою кандидатуру. Кстати, меня назначал президиум, в отличии от генерального директора, который был назначен координационным советом.

Я - человек аполитичный, работал в различных сферах бизнеса, и первое, что меня удивило в работе новой команды менеджмента Бюро, это то, что везде мерещится «левый заработок», и это активно обсуждается «за глаза». Кроме своих интересов, конечно.

Предлагая решения, необходимо каждый раз доказывать, что ты никуда не заложил «свой интерес». И все равно остается недоверие. На мой взгляд, для выяснения этого есть служба безопасности организации и правоохранительные органы, а внимание нужно уделять сути дела, а не «охоте на ведьм».

Мне нечего скрывать в работе, мои функции – проектирование, разработка, развитие, налаживание бизнес-процессов и повышение эффективности системы. Я часто озвучивал свою позицию, видение развития и настаивал на пересмотре предлагаемых решений или ускорении действий. Но, к сожалению, вместо работы по развитию рынка, повышению эффективности деятельности страховых компаний и росту доверия страхователей, генеральный директор МТСБУ сосредоточена на лоббировании собственных интересов. Конечно, если бы речь шла о повышении тарифов, то никто бы в Бюро и президиуме не возражал! А вот предпринимать реальные действия для стабилизации работы рынка, для внедрения новых технологий – желающих мало! Только формализм и популизм в декламационных речах!

Рынок переживает достаточно непростой период. В такое время необходимо обеспечивать взаимопонимание, эффективность работы, а не заниматься интригами, кулуарными «разборками».

- Как обстоят дела с разработкой электронного полиса после Вашего увольнения?

- Идет умышленное затягивание. Электронный полис требует от страховых компаний технологичности. Для этого нужно доработать или внедрить новую информационную систему компании, повысить квалификацию агентов, вооружить их современными девайсами, запустить технологический процесс. Ну и приучить потребителя заключать договоры о купле полисов в цивилизованных местах, а не просто на дороге.

- Какова роль в МТСБУ координационного совета и президиума?

- Считаю, что в президиум должны входить не просто представители рынка, а профессиональные стратеги. Ну не должен президиум заниматься штатным расписанием за руководителя, когда есть гораздо более важные проблемы на рынке! Например, невыплаты пострадавшим, высокая убыточность, затягивание времени урегулирования, недостаточное и «схемное» резервирование, демпинг путем неконтролируемой работы с агентами.

Функции координационного совета, президиума Бюро регулятором должны быть перераспределены и сбалансированны. Депутаты нужны не как надсмотрщики и кураторы – для этого есть регулятор, они нужны как профессиональные законодатели. Необходимо налаживать нормативную базу, сейчас она сложная и объемная. Нужно создать лаконичные и системные отраслевые законы, ориентированные на потребителя.

- Ваш взгляд на ситуацию в Бюро?

- Ситуация в Бюро похожа на стройку. Представьте себе: приходит новый главный инженер на площадку, видит достаточно стойматериалов, техники, квалифицированных работников, согласованные сметы, документацию и достаточный бюджет, но планерки с прорабами и мастерами не проводятся, планы им не показываются, а вместо этого говорят: «Сейчас мы сократим Вас и фонд оплаты труда, и Вы будете еще лучше работать. Так хотят акционеры!".

Информационную войну гендиректора Натальи Гудымы, и "особо заинтересованных" членов президиума с регулятором и координационным советом я наблюдаю практически с самого начала своей работы в МТСБУ. Прискорбно также то, что для этого выбрано такое сложное для страны время, и свои собственные интересы прикрываются «борьбой со злом».

Причина – борьба узкой группы участников руководства Бюро и некоторых сегодняшних членов президиума за власть и распоряжение фондами страховщиков. Правильно будет сказать, это - фонды потребителей, страхователей. Принцип выбран: деньги наши – мы ими будем сами распоряжаться. Кто эти «сами»? Узкая группа из 5 человек, которые решают, в каких банках размещать фонды, на что их тратить. Складывается впечатление, что, борясь с негативным прошлым, они перенесли его в сегодняшний день.

Эта же группа почему-то решила урезать штат и зарплаты сотрудникам Бюро, необоснованно изменить структуру и штатное расписание. А где консультации с руководителями направлений? В Бюро ведь работают квалифицированные специалисты!

В разговоре с одним из членов президиума у нас возник спор о том, кто должен управлять Бюро. Он был уверен, что все решения должны принимать только страховщики, так как деньги в фондах Бюро они считают исключительно своими. С этим можно было бы согласиться при одном условии – эти страховщики должны работать в правовом поле и пользоваться большим доверием и своих коллег, и потребителей, и регулятора. Не стоит забывать, что фонды Бюро – это деньги страхователей. Цель руководства страховых компаний – финансовый результат и прибыль, а цель регулятора – защитить потребителя, проконтролировать страховщика на предмет предоставления качественного страхового продукта, своевременного и достаточного резервирования, учета и отчетности.

Ситуация такова, что некоторые страховщики предпочитают меньше кормить (платить по обязательствам) и больше доить (собирать премий). Поэтому жесткое регулирование деятельности рынка необходимо. Но пока ситуация выглядит следующим образом: руководители профессиональных объединений во всех публичных выступлениях говорят о необходимости сильного регулятора, но как только контрольно-регулятивный орган начинает ужесточать свою политику в отношении игроков рынка, акционеры теневых и схемных компаний начинают активно сопротивляться, используя различные нечистоплотные методы.

И, к сожалению, МТСБУ этому сегодня потворствует. Многие сотрудники в Бюро могут подтвердить мои слова. На мой взгляд, если хочешь создать новую реальность и сделать ее лучше – обоснуй свое видение, привлеки и объедини настоящих профессионалов, создавай и действуй.

- Действительно Нацкомфинуслуг оказывает давление на Бюро и рынок?

- Вот уже несколько месяцев вокруг Бюро какая-то нездоровая шумиха. Вместо слаженной и профессиональной работы стали появляться необоснованные слухи, интриги, подковерные игры и перекручивание информации. Странный подход руководителя - настраивать коллектив МТСБУ и рынок друг против друга и оценивать их по степени преданности, количеству и качеству "докладов".

Например, проверки страховщиков в Нацкомфинуслуг инициировало Бюро, а потом в прессе начались обвинения Нацкомиссии в давлении с помощью проверок.

Почему вывод денег через урегулирование за почти полгода не перекрыт. Кому это выгодно? МТСБУ могло бы прекратить отток денег через завышение оплат по выплатам в течение двух-трех недель, включая затраты времени на внедрение эффективного и технологичного механизма работы.

В результате закрытости и несогласованности действий, доверие регулятора и координационного совета по отношению к руководству Бюро было потеряно. Однако, вместо того, чтобы восстановить баланс, взаимопонимание и полноценную совместную работу, ведутся военные действия с привлечением «союзников с рынка», разделением на «своих» и «чужих», поиском крайних и «охотой на ведьм». Такие действия не принесли ничего положительного самим страховщикам, которые, в свою очередь, стали заложниками ситуации.

- Какие Ваши дальнейшие планы?

- Возможно кто-то мое желание восстановить справедливость в работе МТСБУ сочтет непосильной задачей, но я хочу этого добиться, и не только ради себя.

В Бюро работают прекрасные люди, профессионалы, они живут успехами и проблемами рынка, и страдают от сегодняшней ситуации. В то время, когда доверие потребителя, мягко говоря, не на высоте, а в стране война, заниматься междоусобицами и борьбой за власть – не самое достойное занятие. Необходимо сохранять мотивацию коллектива и повышать эффективность работы Бюро.

Мы должны и будем работать на совершенствование страхового рынка в сегменте автострахования. Рынку нужны технологичность, открытость, реальные активы, адекватные резервы, развитие операционных и управленческих возможностей страховщиков, сбалансированная работа Бюро, регулятора и законодательного органа. В итоге, выиграет потребитель, а, значит, и все участники рынка.

Артем Музыченко