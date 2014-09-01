Доходы госбюджета Украины выросли почти на 49 млрд гривень

В общий и специальный фонды государственного бюджета Украины за январь-август, по оперативным данным Государственной казначейской службы, поступило 266,5 млрд грн, что на 22,4%, или на 48,7 млрд грн, больше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщается на сайте Госказначейства.

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По данным ведомства, бюджет за этот период выполнен на 94,1% к плановому показателю за этот период, и недополучения составили 16,8 млрд грн.

Согласно оперативным данным Госказначейства, в январе-августе 2014 года в общий фонд госбюджета поступило 234,5 млрд грн (96,7% суммы, предусмотренной бюджетной росписью на указанный период), что на 49,6 млрд грн, или на 25%, превышает показатель января-августа 2013 года.

Недопоступления в общий фонд госбюджета за отчетный период составили 8 млрд грн. Государственной фискальной службой Украины не обеспечен сбор в общий фонд государственного бюджета на сумму 8,6 млрд грн (при плане 207,5 млрд грн в бюджет поступило 198,9 млрд грн, или 95,8%), в том числе налоговыми органами не обеспечен сбор на сумму 4,4 млрд грн, таможенными органами не обеспечено поступление на сумму 4,4 млрд грн.

В специальный фонд госбюджета в январе-августе 2014 года поступило 32,1 млрд грн. (78,4% суммы, предусмотренной бюджетной росписью на указанный период), что выше прошлогоднего показателя на 1,9 млрд грн, или на 6%. Недопоступления в специальный фонд за январь-август составили 8,8 млрд грн.

Также сообщается, что в январе-августе т.г. возмещено 29,6 млрд грн НДС (90,9% плана), что на 7,3 млрд грн, или на 19,7%, меньше соответствующего показателя за январь-август 2013 года.

Как сообщал УНИАН, в общий и специальный фонды государственного бюджета Украины за январь-июль, по оперативным данным Государственной казначейской службы, поступило 229,6 млрд грн, что на 21,03%, или на 13,1 млрд грн, больше показателя за аналогичный период прошлого года.

31 июля Верховная Рада Украины приняла изменения в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2014 год", предполагающие увеличение объема доходной части государственного бюджета на 2014 год на 4,889 млрд грн - до 377,822 млрд грн и расходной части - на 4,825 млрд грн, до 441,587 млрд грн.