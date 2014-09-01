Кабмин хочет отменить импортные пошлины на оборонную продукцию

Кабинет министров Украины намерен отменить импортные пошлины на продукцию оборонного назначения на время проведения антитеррористической операции.

Текст соответствующего законопроекта «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины» опубликован на сайте Верховной Рады.

«Освобождаются от налогообложения операции по ввозу на таможенную территорию Украины продукции оборонного назначения во время действия особого периода, введения чрезвычайного положения и в период проведения антитеррористической операции», - говорится в документе.

Точный перечень товаров, ввоз которых не будет облагаться импортной пошлиной, будет определяться Кабмином.

В пояснительной записке отмечается, что проект закона уже согласован с Министерством экономического развития и торговли и Министерством финансов.

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Как сообщал УНИАН, в связи с прямым вторжением российских войск на территорию Украины 29 августа Кабинет министров поручил Министерству обороны совместно с государственным концерном "Укроборонпром" безотлагательно обеспечить проведение ремонта и модернизации вооружения и военной техники и их передачу Вооруженным силамза счет средств резервного фонда государственного бюджета.

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Кроме того, Минобороны, МВД совместно с ГК "Укроборонпром" обязано безотлагательно обеспечить поставку указанного вооружения и военной техники Вооруженным силам и другим воинским формированиям.