Кабмин хочет отменить импортные пошлины на оборонную продукцию
Точный перечень товаров, ввоз которых не будет облагаться импортной пошлиной, будет определяться Кабмином
Кабинет министров Украины намерен отменить импортные пошлины на продукцию оборонного назначения на время проведения антитеррористической операции.
Текст соответствующего законопроекта «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины» опубликован на сайте Верховной Рады.
«Освобождаются от налогообложения операции по ввозу на таможенную территорию Украины продукции оборонного назначения во время действия особого периода, введения чрезвычайного положения и в период проведения антитеррористической операции», - говорится в документе.
Точный перечень товаров, ввоз которых не будет облагаться импортной пошлиной, будет определяться Кабмином.
В пояснительной записке отмечается, что проект закона уже согласован с Министерством экономического развития и торговли и Министерством финансов.
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Как сообщал УНИАН, в связи с прямым вторжением российских войск на территорию Украины 29 августа Кабинет министров поручил Министерству обороны совместно с государственным концерном "Укроборонпром" безотлагательно обеспечить проведение ремонта и модернизации вооружения и военной техники и их передачу Вооруженным силамза счет средств резервного фонда государственного бюджета.
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Кроме того, Минобороны, МВД совместно с ГК "Укроборонпром" обязано безотлагательно обеспечить поставку указанного вооружения и военной техники Вооруженным силам и другим воинским формированиям.