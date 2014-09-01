В Германии зафиксирован многомиллиардный профицит госбюджета

В первом полугодии 2014 года в Германии зафиксирован профицит госбюджета в размере 16,1 миллиарда евро.

Как сообщило в понедельник, 1 сентября, Федеральное статистическое ведомство, по предварительным данным суммарный профицит на уровне федерации, земель и общин составил 1,1 процента от объема внутреннего валового продукта (ВВП), сообщает «Немецкая волна».

Особенно благоприятно ситуация развивалась в сфере федеральных налоговых поступлений, отмечает интернет-портал телеканала n-tv. Профицит на уровне федерации составил 4 миллиарда евро - позитивный результат в первом полугодии зарегистрирован впервые после 1991 года.

Увеличение поступлений эксперты объясняют прежде всего благоприятной ситуацией на рынке труда. В то же время во втором квартале из-за обострившихся кризисов в мире ВВП Германии по сравнению с аналогичным периодом 2013 года снизился на 0,2%.

Читайте такжеМинэкономразвития прогнозирует рост ВВП в 2015 году до 2%, падение в этом году - на 6%

В течение первых шести месяцев текущего года покупательский спрос несколько увеличился, а объем инвестиций снизился. На развитии конъюнктуры также негативно отразилось снижение объемов экспорта.