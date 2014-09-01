Норвегия в 4 раза увеличила помощь Украине - до $30 млн

Норвегия увеличила в четыре раза помощь Украине - до 30 млн американских долларов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал министр иностранных дел Норвегии Борге Бренде на совместном брифинге для прессы с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.

Министр подчеркнул, что норвежское правительство приняло решение в 4 раза увеличить помощь Украине, и эта сумма будет составлять эквивалент 30 млн дол. При этом он выразил восхищение украинским правительством, которое в тяжелых условиях преодолевает трудности. С одной стороны - приходится проводить сложные реформы, с другой - разрешать ситуацию на востоке страны.

В свою очередь, министр иностранных дел Украины заметил, что увеличение помощи является очень важным, и украинское правительство очень благодарно за такое решение. “Это важно в контексте реализации совместных проектов, которые будут помогать нашим реформам”, - сказал Климкин.

Он также подчеркнул, что сегодня Норвегия и Украина не имеют ни одного противоречивого момента в своих отношениях, и договорились лишь развивать сотрудничество, в том числе и в экономической сфере.

Климкин заметил, что сегодня есть несколько идей относительно использования потенциала зоны свободной торговли, которая действует между Украиной и ЕС.

Как сообщал УНИАН, ранее Норвегия заявила, что предоставит Украине гуманитарную помощь на сумму 1 млн евро. Сейчас обсуждается, что именно необходимо Украине, и не исключается, что среди предоставленных вещей будут медицинские препараты.