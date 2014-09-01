Межбанк закрылся долларом по 13,50 гривень

В понедельник, 1 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 13,10/13,50 грн/долл. против 13,2000/13,3833 грн/долл. на 12:00.

Как сообщили УНИАН казначеи коммерческих банков, котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов установились на уровне 17,21/17,73 грн/евро против 17,3388/17,5399 грн/евро на 12:00.

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По отношению к российскому рублю котировки гривни к закрытию торгов повысились до уровня 0,3570/0,3627 грн/рубль против 0,3622/0,3667 грн/рубль на 12:00.

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