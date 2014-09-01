Евросоюз может ввести запрет на покупку госдолга России

Европейские инвесторы могут быть отстранены от покупки новых гособлигаций России.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника в дипломатических кругах ЕС.

Запрет может содержаться в рамках пакета дополнительных санкций против Москвы через действия в Украине.

Лидеры ЕС в субботу решили на саммите, что прямое участие российских войск в войне в восточных областях Украины, которое Москва не признает, требует активизации санкций до тех пор, пока Россия не выведет своих солдат обратно.

Читайте такжеКанцлер Германии поддержала ужесточение санкций против России

Нерезидентам принадлежит чуть более четверти облигаций федерального займа РФ, находящихся на рынке. Номинальный объем облигаций, принадлежащих иностранцам, составлял 945,0 миллиарда рублей на 1 июля.

Напомним, Еврокомиссия по поручению Европейского совета уже готовит новые предложения относительно ограничительных мер в отношении России в связи с украинской ситуацией.