Фонд гарантирования начал ликвидацию «АвтоКразБанка»

Фонд гарантирования вкладов физических лиц начал ликвидацию «АвтоКразБанка» на основании решения Национального банка Украины об отзыве банковской лицензии и ликвидации, сообщается на сайте фонда.

Фонд назначил ликвидатором банка Владимира Третьяка.

Фонд предложил вкладчикам банка для получения возмещений по вкладам с 5 сентября по 16 октября обращаться в учреждения «Укринбанка». Выплаты гарантированной суммы возмещения будут осуществляться согласно общему реестру вкладчиков. Возмещения вкладчикам, которые по каким-либо причинам не обратятся за возмещением в указанный срок, будут проводиться по индивидуальным обращениям в фонд.

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Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования ввел временную администрацию в «АвтоКразБанк» с 30 мая. С 15 августа Фонд начал выплаты вкладчикам банка через отделения «Укринбанка».

«АвтоКразБанк» работал на рынке Украины с 1993 года и входил в группу небольших финучреждений по активам. По информации НБУ, владельцами банка являются малоизвестные предприниматели из Донецка Сергей Пахальчук (24,99% акций банка), Андрей Лизогуб (24,99%) и Андрей Некрилов (24,99%).