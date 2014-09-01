В Австрии заморозили совместный бизнес Курченко и сына Азарова

В Австрии заморожены активы компании LPG Trading GmbH, которая занималась торговлей сжиженным газом, сообщает «Немецкая волна».

Согласно обнародованному первого сентября в реестре предприятий сообщение Министерства внутренних дел Австрии, блокирование активов касается долей бизнеса, которые принадлежат Сергею Курченко и Алексею Азарову - сыну экс-премьера Николая Азарова.

Как сообщалось ранее, в отношении этой компании с марта ведется следствие по подозрению в отмывании средств.

Активы Курченко и Азарова заморожены на основании решения Совета ЕС о санкциях против клана Януковича, принятого в марте.

Речь идет о бизнес Курченко и Азарова в Австрии и Германии через нидерландскую компанию Stichting DepositaryDonau Investment Fund, владельцы которой скрыты в офшорных зонах. Чтобы доказать юридически причастность окружения Януковича к этой компании, австрийским правоохранителям понадобилось полгода.

В общем на данный момент в Австрии заморожены активы людей окружения экс-президента Виктора Януковича на сумму около шести миллионов евро, сообщили в Министерстве экономики Австрии.

Компания Stichting Depositary Donau Investment Fund имеет активы и в Германии. В частности, согласно реестру предприятий Германии,ей принадлежит сеть газовых заправок SparschweinGas.

Впрочем, как сообщили в правоохранительных органах Германии, связь этой компании с Курченко или Азаровым еще не установлена, активы не замороженные - компания с миллионным оборотом продолжает работать.

В общем, как стало известно DW из собственных источников, на данный момент в странах ЕС заморожено около миллиарда долларов, которые, вероятно, принадлежат окружению Виктора Януковича. Значительная часть этих средств может принадлежать Сергею Курченко.

Он, как и немало других известных представителей свергнутого полгода назад режима, сейчас скрывается от правосудия в России, сообщают СМИ.

Генеральная прокуратура Украины подозревает Курченко в махинациях с продажей сжиженного газа, которые нанесли государству ущерб на более чем три миллиарда гривень.

Группа компаний ВЕТЭК, которую контролировал Курченко, по данным Генпрокуратуры, была преступной организацией, действовавшей под прикрытием ряда фиктивных фирм. Информация, обнародованная сейчас австрийскими правоохранительными органами, указывает на то, что к данной преступной организации мог иметь отношение и Алексей Азаров.