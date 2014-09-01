Россию могут исключить из G20 - СМИ

Такое решение страны G20 могут принять на фоне эскалации конфликта на Востоке Украины и учитывая роль России в этих процессах, сообщает Немецкая волна со ссылкой на публикацию в газете Handelsblatt.

Соответствующее предложение будет внесено на обсуждение Австралией ближайшие недели, отмечает издание.

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Накануне саммита Большой двадцатки Австралия намерена обсудить с другими странами группы, приглашать на это событие российского президента Владимира Путина. Окончательное решение пока не принято. Саммит G20 пройдет в ноябре в австралийском городе Брисбене.

В июле премьер-министр Австралии Тони Абботт заявил, что допускает возможность отмены приглашения российского президента Путина на саммит Большой двадцатки. Такое мнение политик высказал на фоне авиакатастрофы пассажирского самолета Малайзийских авиалиний, произошедшей в Донецкой области. Тогда он сообщил, что приглашения могут отозвать, если подтвердится причастность России к гибели пассажиров рейса MH17.