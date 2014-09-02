Сегодня в Украину пойдет реверсный газ из Словакии

Об этом сообщил представитель оператора газотранспортной системы Словакии компании Eustream Ваграм Чугурян, передает 112 Украина

"Официальное начало коммерческих поставок газа в Украину в реверсном режиме по трубопроводу Вояны-Ужгород запланировано на 12 часов 2 сентября, - сказал Чугурян. - Согласно плану, с этого дня объем поставок должен составить 27 миллионов кубометров газа в сутки или около 10 миллиардов кубометров газа в год".

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По данным СМИ, стоимость газа по реверсным поставкам из Словакии - 360 долларов за одну тысячу кубометров.