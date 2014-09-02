Новые санкции Запада нанесут непоправимый ущерб экономике России - Кэмерон

Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что санкции западных стран нанесут непоправимый ущерб российской экономике, передает «Газета.Ru» со ссылкой на The Telegraph.

Читайте такжеЕС подготовит новые санкции против России до 5 сентября - ЕлисеевПо словам Кэмерона, в течение недели будет принято решение о новых санкциях в отношении России.

Читайте такжеВеликобритания хочет отрезать Россию от мировой финансовой системы - СМИКак отметил премьер, такой режим отношений с Россией будет действовать до тех пор, пока Москва не изменит свою позицию по Украине.

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