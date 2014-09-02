В России придумали повод для подачи жалобы на Украину в ВТО - СМИ

Минэнерго признало факт нарушения Украиной норм Всемирной торговой организации в части несоответствия принципам Генерального соглашения о торговле услугами (ГАТС) ее недавно принятого закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины о реформировании системы управления единой газотранспортной системы Украины», пишут «Известия».

Об этом говорится в письме заместителя министра энергетики Анатолия Яновского депутату Госдумы, члену комитета по энергетике Андрею Крутову (копия есть в распоряжении издания).

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Ранее Андрей Крутов направлял в Минэнерго депутатский запрос, в котором предлагал рассмотреть возможность подачи жалобы против Украины во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за ущемления прав российских компаний при акционировании газотранспортной системы страны и ее подземных хранилищ газа (ПХГ). Поводом для такого обращения стал закон, принятый Верховной радой Украины, «О внесении изменений в некоторые законы Украины о реформировании системы управления единой газотранспортной системы Украины», согласно которому планируется создать две компании по управлению украинской ГТС и подземными хранилищами газа, где 51% будет принадлежать государству, а 49% смогут приобрести только компании из Европы или США. Причем Верховная рада будет принимать во внимание при принятии решения о допуске компаний к проекту список всех ее бенефициаров.

Заместитель министра энергетики Анатолий Яновский в ответе Крутову отмечает, что принятый Верховной радой закон пока еще не подписан президентом Украины Петром Порошенко и не опубликован в официальных источниках, то есть не вступил в официальную силу.

По мнению Минэнерго РФ, законопроект об акционировании украинской ГТС без участия российских компаний противоречит принятому Украиной в рамках ГАТС «специфическому обязательству» обеспечить неограниченный доступ на рынки транспортировки газа и соответствующим положениям статьи XVI ГАТС.

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"Украина не имеет права поддерживать или вводить ограничения на участие иностранного (например, российского) капитала в уставном капитале компании-оператора и на приобретение самой системы транзита газа. Нарушение Украиной данного обязательства дает России как члену ВТО, экономические операторы которого негативно затронуты нарушением, обратиться с жалобой в орган разрешения споров ВТО", — говорится в ответе Минэнерго на запрос депутата Госдумы РФ Андрея Крутова.

Однако Анатолий Яновский подчеркивает, что наличие самого законопроекта, который ограничивает круг участников сделки, не является прямым основанием для подачи такой жалобы в отличие от конкретного действия, например попытки приобретения акций. Также он подчеркивает, что практика применения норм ВТО к трубопроводному транзиту энергии на сегодняшний день отсутствует.