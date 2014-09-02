Генпрокуратура России хочет конфисковать имущество Березовского

Генеральная прокуратура РФ намерена конфисковать имущество покойного российского олигарха Бориса Березовского.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

«Генпрокуратура России намерена добиваться максимального возмещения ущерба, причиненного Березовским, и конфискации преступно нажитого им имущества вне зависимости от места его нахождения и формальной принадлежности иным номинальным - подставным собственникам», - говорится в сообщении.

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Кроме того, сообщается, что в Исправительном суде Марселя (Франция) находится на рассмотрении уголовное дело по обвинению гражданина Франции Жана Луи Борда. Ему инкриминировано совершение в соучастии с Березовским легализации (отмывания) преступно нажитого имущества путем проведения сделок купли-продажи поместий «Клоше де ля Гаруп» и «Шато де ля Гаруп» на средиземноморском побережье Франции (мыс Антиб).

«Указанные объекты недвижимости были приобретены на денежные средства, похищенные в Российской Федерации Березовским и участниками созданного им транснационального преступного сообщества», - отмечает ведомство.

Генпрокуратура РФ подчеркивает, что находится в постоянном взаимодействии с французскими компетентными органами, получая необходимую информацию о ходе судебного процесса по обвинению Борда. По его результатам будет приниматься решение о возможной конфискации поместий на мысе Антиб в пользу России и российских компаний, являющихся потерпевшими от действий Березовского.

В порядке этого взаимодействия на прошлой неделе в Генпрокуратуру России из Министерства юстиции Франции поступил официальный текст постановления Суда большой инстанции Марселя от 17 июня о наложении ареста на поместье «Шато де ля Гаруп».

В отношении поместья «Клоше де ля Гаруп» по ходатайству Генпрокуратуры РФ еще в июле 2007 года Басманный райсуд Москвы вынес постановление об аресте, в порядке исполнения которого Суд большой инстанции Марселя наложил на поместье судебную ипотеку.

Как сообщал УНИАН, тело Березовского нашли в конце марта 2013 года в его доме в Великобритании. Первые результаты вскрытия показали, что причиной смерти могло стать повешение. Британские СМИ утверждали, что бывший олигарх находился на грани банкротства после нескольких проигранных судебных процессов.

Позже газета Sunday Times со ссылкой на источники, близкие к Березовскому, написала, что его активы на момент смерти оценивались в 800 млн долларов.

В России на исполнении у приставов находится сводное исполнительное производство на общую сумму 3,2 млрд рублей, одним из должников по нему является Березовский. С 2008 года российские приставы вернули кредиторам в счет долгов Березовского около 300 млн рублей.