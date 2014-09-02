Гривня на межбанке укрепилась до 12,90 за доллар

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся падением котировок – 12,5000/12,9000.

Как сообщает финансовая компания "ИнтерБизнесКонсалтинг", цены на российскую валюту снизились – 0,3350/0,3462, котировки по евро-гривне ушли вниз – 16,4070/16,9360.

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На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар скорректировались – 1,3126/28 (понедельник - 1,3133/35).

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 1 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 13,10/13,50 грн/долл. против 13,2000/13,3833 грн/долл. на 12:00.