Как делить местные бюджеты в свой карман: мастер-класс от Партии регионов

У многих украинских депутатов разных уровней, вплоть до депутатов местных городских советов, есть одна особенность. Как только они удобно устраиваются в своих креслах после парламентских или местных выборов, они начинают пилить бюджеты. Пилят, несмотря на революции и войну. Пилят, когда рушится экономика страны. Пилят, даже если с местного бизнеса в бюджет взять уже нечего.

Кадры решают все

Так, сразу после победы на президентских выборах 2010 года Виктора Януковича и взятия его партийцами в этом же году множества местных советов, местные регионалы принялись устанавливать на местах свои порядки. К примеру, в Днепропетровске, с целью передела рынка наружной рекламы в 2010-2014-м годах была создана «рабочая группа» из сотрудников органов местной власти. При содействии на тот момент заместителя губернатора области, серого кардинала местной политики,народного депутата от ПР и руководителя городской организации Партии регионов Ивана Ступака, ключевые посты в нужных структурах горисполкома заняли свои люди. Впрочем, в вышеупомянутую «рабочую группу» вошли:

помощник Ступака, ответственный за наружную рекламу города Алексей Лещенко;

директор коммунального предприятия «АТУ», которое занимается разрешениями и сбором денег за размещение наружной рекламы в Днепропетровске (назначенный на эту должность накануне местных выборов, в августе 2010 года, покинул свой пост в июле 2014-го) Сергей Зайченко;

его первый заместитель Дмитрий Кучерук (впоследствии, в 2011 году возглавивший отдел рекламы горисполкома, ушел с должности в мае 2014-го);

человек члена президиума ПР Александра Вилкула, секретарь городского совета Максим Романенко;

депутат горсовета от партии «Україна майбутнього», позже перешедший в партию «Демократы», юрист Сергей Жуков;

директор и учредитель ЧП рекламная группа «Три на Шесть» Сергей Шатохин.

Все бы ничего, если бы с 2011 года ряд вышеупомянутых лиц не начали спекулировать на своем служебном положении. Как? Очень просто. К примеру, Алексей Лещенко стал учредителем рекламных компаний ЗАО «Подия» (до 2010 года компанией руководил Дмитрий Кучерук) и ООО «Про.Спект», а также куратором работы оператора наружной рекламы ООО «ДниПроВижн». Последняя компания, к слову, была создана в 2012 году и, фактически, принадлежит Ивану Ступаку и Александру Вилкулу. В то же время, Максим Романенко, с 2012 года, стал куратором работы еще трех операторов наружной рекламы: ООО «Днепровский формат», ООО «Медиа Простор»и ЧП Нечай, за которыми заметно маячит личность Александра Вилкула.

«Свои» в приоритете

В принципе, и в этом ничего страшного не было бы, если бы не одно «но». Под благовидным предлогом наведения порядка на рынке наружной рекламы в городе (уменьшение количества конструкций и увеличение поступлений в бюджет) исполкомом горсовета на протяжении 2011 – 2013 годов принимались решения о демонтаже существующих рекламных конструкций и утверждении новых схем размещения крупногабаритной рекламы на улицах города. Учитывая, что подобные мероприятия проходили и в других городах, ситуацию вряд ли можно было бы назвать резонансной. Однако исполком днепропетровского горсовета, во-первых, утверждал новые схемы размещения по конкретным улицам и под конкретные новые компании.

Во-вторых, использовались схемы, при которых «чужих»операторов заставляли отказаться от своих мест, либо продать рекламные места за символическую плату. Кто отказывался – тому не продлевали существующие разрешения и демонтировали их конструкции. А места под ним, опять-таки, отдавались «своим» компаниям.

В-третьих, если следовать букве закона, многие старые операторы наружной рекламы, работающие в городе, и площади которых были демонтированы из-за утверждения новых схем размещения конструкций, должны были иметь приоритет в получении новых мест на улицах города. Но исполком, обделяя старых и, в открытую, игнорируя их жалобы, отдавал новые места, в основном, «своим», новосозданным (в 2011 и 2012 годах) компаниям.

Так, вышеупомянутая ООО «Про.Спект» получила 26 новых мест, ООО «Днепровский формат» - 21, а ЧП рекламная группа «Три на Шесть» добавила в свой актив 22 новых места. У других «новичков» на рынке наружной рекламы Днепропетровска дела пошли еще лучше. ООО «ДнеПроВижн», в результате местных «реформ», получила 97 новых мест, ЧП Нечай установили 121 конвексборд, а ООО «Медиа простор» - 676 конвексбордов! Учитывая же тот факт, что за каждой из этих компаний, так или иначе, стояли Иван Ступак и Александр Вилкул, они получали не только места, но и весьма льготные условия оплаты за них. Грубо говоря, обманывали бюджет города на немалые суммы.



Эффективные коммунальщики регионалам не нужны

Но и на этом дележ не закончился. Команда Ступака-Вилкула в городском совете, не желая терять контроль над размещением и поступлениями от наружной рекламы в городе (в бюджет – одна сумма, в карман – совсем другая), сегодня всячески пытается уменьшить влияние КП «АТУ». Напомним, именно это коммунальное предприятие занимается выдачей разрешений на размещение рекламных конструкций, сбором средств за размещенную в Днепропетровске рекламу, контролирует поступления в бюджет и фиксирует нарушения.

Как уже было сказано выше, раньше КП «АТУ» контролировалось теми же людьми Ступака и Вилкула. Сегодня же, после смены власти, руководители КП больше не подконтрольны регионалам. В результате, средства за аренду рекламных конструкций проходят мимо них, так как все оплаты принимаются только коммунальщиками. Причем, 75% полученных средств передается в городской бюджет, а 25% остается на нужды КП «АТУ», которые идут на заработные платы сотрудников (в штате компании – 45 человек), размещение социальной рекламы и проведение проверок. Эффективность работы коммунального предприятия (начиная с лета 2014 года) можно оценить хотя бы по тому, что за это время его сотрудниками было выявлено более 1200 незаконных рекламных конструкций по городу.

В чем же состоит коварный план регионалов? На ближайшей сессии городского совета, которая должна состояться 3 сентября, планируется инициировать вопрос о пересмотре существующей схемы платежей за аренду рекламных мест в Днепропетровске. «Пересмотр» будет заключаться в том, чтобы сбор платежей за аренду поступал в отдел рекламы городского совета (со штатом в три человека), а на содержание КП «АТУ» деньги предлагают брать из городского бюджета. При этом, «инициаторов» таких новшеств вовсе не смущает, что реализация этой схемы не позволит коммунальному предприятию эффективно работать и, в целом, нормально существовать. В этой связи, главной целью днепропетровских регионалов видится полное уничтожение структуры, которая контролирует размещение незаконной рекламы в городе, регулярно поднимает истории незаконных размещений, инициированных прошлой властью. Как следствие, пострадает бюджет города.

На сегодняшний день противостоять реализации этих целей пытаются и Ассоциация наружной рекламы Украины, и новое руководство КП «АТУ», и пострадавшие операторы. Один из них, всеукраинская компания ООО «Довира Аутдор», потерявшая в Днепропетровске больше половины своих конструкций,

готовит жалобу в прокуратуру Днепропетровска с просьбой оценить законность решений исполкома о выдаче разрешений на установку конструкций компаниям Ступака-Вилкула в 2011-2013 годах. Также операторы наружной рекламы намерены обратиться в суд.

Кроме этого, Ассоциация наружной рекламы Украины готовит на середину сентября встречу с руководством г. Днепропетровска и Днепропетровской области. Операторы наружной рекламы хотят нормальной, конструктивной работы, в которой были бы заинтересованы все стороны. Именно поэтому Ассоциация наружной рекламы, совместно с операторами, намерены сделать местным властям ряд конструктивных предложений, от которых выиграют рекламщики, с одной стороны, и местные бюджеты – с другой.

Татьяна Стежар (УНИАН)