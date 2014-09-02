Нацбанк объяснил запрет на выдачу валюты по карточкам

Основной причиной решения об обязательной конвертации наличных зарубежных переводов в гривню является борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма, заявила директор генерального департамента денежно-кредитной политики Национального банка Украины Елена Щербакова.

Напомним, со 2 сентября вступило в силу постановление правления Нацбанка №540, которым регулятор продлил ограничения на депозитном рынке и по операциям клиентов с валютой, которые действовали до 1 сентября, еще на три месяца.

Согласно решению НБУ, выдача наличности в пределах Украины по электронным платежным средствам, а также по валютным переводам из-за рубежа в пользу физлиц без открытия счета выплачивается получателю только в гривнях.

По словам Щербаковой, открытие счета в банке с полной идентификацией клиента позволяет ему избежать такой конвертации.

"Указанная норма неоднократно обсуждалась, были обращения со стороны Службы безопасности Украины, чтобы усилить контроль с за операциями с наличностью. Поэтому я бы говорила, что это не столько конвертация, сколько ограничение оборотов в наличной форме", - сказала Щербакова в видеообращении на сайте регулятора.

Щербакова также отметила, что конвертация будет осуществляться по рыночному курсу конкретного коммерческого банка, который тот устанавливает для всех валютообменных операций.

По ее словам, запрет на выдачу в банкоматах иностранной валюты соответствует мировым правилам.

"Вы нигде не можете получить по карточке через банкомат иностранную валюту в Европе - банкомат выдаст только евро, в Штатах - только доллары", - отметила она.

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Щербакова также отметила, что введение ограничений на переводы за пределы страны в размере 15 тыс. грн без подтверждающих документов восстанавливает ранее действовавшую норму.

Она подчеркнула, что меры постановления вводятся временно на три месяца и связаны со сложной ситуацией на денежно-кредитном и финансовом рынке, согласованы с ведущими банками и могут быть отменены досрочно в случае улучшения ситуации.

"Мы рассчитываем, что положительные новости о выделении второго транша МВФ, решении Всемирного банка о выделении транша, об анонсированной президентом помощи со стороны ЕС должны в целом стабилизировать и успокоить ситуацию на денежно-кредитном рынке", - сказала она.

Щербакова отметила, что регулятор проводил совещания с руководителями 40 крупнейших банков, в ходе которого были обсуждены решения принятого постановления.

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Как сообщал УНИАН, Постановлением №540 Нацбанк со 2 сентября продлевает действие постановления №328, действовавшего до 1 сентября, и вводит дополнительные меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Нацбанк постановлением №328 установил максимальную сумму снятия клиентами средств со счетов на уровне 150 тыс. грн в день, а также запретил продажу наличной валюты физлицам и валютные переводы свыше эквивалента 15 тыс. грн в день, снятие валютных средств со счетов через кассы и банкоматы свыше 15 тыс. грн в день, досрочное погашение валютных кредитов резидентами, покупку-продажу валюты на межбанковском рынке без поставки и выпуск банками депозитных сертификатов. Помимо установленных ограничений, регулятор обязал банки проводить ежедневный мониторинг операций клиентов по покупке иностранной валюты на межбанковском валютном рынке, а также анализировать эти операции на предмет их соответствия сути деятельности клиента и его финансовому состоянию.