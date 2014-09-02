Рада оставила Шеремету на посту министра экономического развития
12:06, 02 сентября 2014Финансы
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Освободить Шеремету предлагалось в связи с поданным им заявлением об отставке.
За соответствующее решение проголосовали 213 народных депутатов / forbes.ua
Верховная Рада не уволила Павла Шеремету с должности министра экономического развития и торговли.
Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовали 213 народных депутатов из 321, зарегистрированного в сессионном зале.
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Как отметил председатель парламента Александр Турчинов, освободить Шеремету предлагалось в связи с поданным им заявлением об отставке.
Как сообщал УНИАН, 21 августа Шеремета подал заявление об отставке с должности министра, объяснив свое решение несогласием с проведением процедуры назначения заместителя министра - торгового представителя Украины Валерия Пятницкого.
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