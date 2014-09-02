НБУ дезинформировал украинцев об отсутствии валютных банкоматов за границей
Директор генерального департамента денежно-кредитной политики Национального банка Украины Елена Щербакова ранее заявила, что нигде в мире человек не сможет снять отличную от национальной валюту в банкомате.
По ее словам, запрет на выдачу в банкоматах иностранной валюты соответствует мировым правилам.
"Вы нигде не можете получить по карточке через банкомат иностранную валюту в Европе - банкомат выдаст только евро, в Штатах - только доллары", - отметила она.
Эта информация является не совсем верной, так например, в России доллары и евро вы сможете снять в большинстве банкоматов самых различных банков: Альфа-банка, РайффайзенБанка, МДМ Банк, Газпромбанка, Бинбанка и десятков других.
Такая же ситуация в Грузии, где часть банков загружает в банкоматы доллары и евро.
В Турции ситуация еще лучше, например в региональном представительстве HSBC, кроме доллара, евро и турецкой лиры есть еще британские фунты.
Читайте такжеНацбанк объяснил запрет на выдачу валюты по карточкамТакая же ситуация в Гонконге, Индонезии, Малайзии, Камбодже и на Филипиннах.
В лондонских банкоматах Ситибанка вы легко можете снять доллары США и евро.
Как сообщал УНИАН, Постановлением №540 Нацбанк со 2 сентября продлевает действие постановления №328, действовавшего до 1 сентября, и вводит дополнительные меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Нацбанк постановлением №328 установил максимальную сумму снятия клиентами средств со счетов на уровне 150 тыс. грн в день, а также запретил продажу наличной валюты физлицам и валютные переводы свыше эквивалента 15 тыс. грн в день, снятие валютных средств со счетов через кассы и банкоматы свыше 15 тыс. грн в день, досрочное погашение валютных кредитов резидентами, покупку-продажу валюты на межбанковском рынке без поставки и выпуск банками депозитных сертификатов.
Помимо установленных ограничений, регулятор обязал банки проводить ежедневный мониторинг операций клиентов по покупке иностранной валюты на межбанковском валютном рынке, а также анализировать эти операции на предмет их соответствия сути деятельности клиента и его финансовому состоянию.