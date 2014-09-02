Гривня на межбанке выросла до 12,80 за доллар

Во вторник, 2 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к середине торгов повысились до 12,60/12,80 грн/долл. против 12,80/13,10 грн/долл. на открытии торгов.

Как сообщили УНИАН казначеи коммерческих банков, котировки гривни по отношению к евро к середине торгов повысились до 16,2581/16,5244 грн/евро против 16,80/17,20 грн/евро на открытии торгов.

По отношению к российскому рублю котировки гривни к 12:00 повысились до 0,3316/0,3373 грн/рубль против 0,3430/0,3510 грн/рубль на открытии торгов.

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