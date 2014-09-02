Рада все-таки уволила Шеремету

Верховная Рада поддержала решение об освобождении Павла Шереметы от должности министра экономического развития и торговли.

Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовали 252 народных депутата из 314, зарегистрированных в сессионном зале.

Как отметил председатель Верховной Рады Александр Турчинов, ряд депутатов просили пригласить Шеремету в сессионный зал для выступления, чтобы услышать об основаниях, на которых он подал заявление об отставке.

Читайте такжеШеремета объяснил причину своей отставкиСпикер сказал, что поручил Секретариату ВР сообщить об этом министру, но отметил, что министр, написав заявление, ушел в отпуск, поэтому его на рабочем месте нет.

"Именно поэтому мы имеем право принимать решения и в отсутствие министра, который написал заявление о своей отставке", - сказал Турчинов.

Как сообщал УНИАН, 21 августа Шеремета подал заявление об отставке с должности министра, пояснив свое решение несогласием с проведением процедуры назначения заместителя министра - торгового представителя Украины Валерия Пятницкого.

Сегодня ранее Верховная Рада не смогла уволить Шеремету с должности министра экономического развития и торговли. За соответствующее решение проголосовали 213 народных депутатов из 321, зарегистрированного в сессионном зале.