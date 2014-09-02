ЕС может ужесточить санкции против России в сфере финансов и технологий

Россия может столкнуться с дополнительными ограничениями по размещению корпоративных облигаций и доступу к технологиям: регуляторы Европейского Союза решают, какие еще санкции против РФ можно ввести, пишет «Европейская правда» со ссылкой на агентство Bloomberg.

В частности, под финансовыми санкциями могут оказаться гособлигации, пока не попавшие в список, потому что Россия является держателем бондов некоторых стран ЕС, акции негосударственных компаний и привлечение долгового финансирования, а также синдицированные кредиты, говорится в документах.

Например, ЕС может ввести запрет на размещение облигаций и акций компаний таких отраслей, как оборонная промышленность, которые уже попали под санкции, сообщила Еврокомиссия в июле. Акциям ряда российских компаний могут отказать в размещении и обращении на фондовых биржах ЕС и других торговых площадках, говорится в документе.

Что касается продукции двойного назначения, в документах комиссии говорится о возможности расширения списка товаров, на экспорт которых уже действует запрет.

"В настоящее время проводится работа именно в целях согласования Еврокомиссией ответных мер в течение отведенной на это недели, - заявила журналистам в Брюсселе пресс-секретарь Еврокомиссии Пиа Аренкильде Хансен. - Мы ужесточим уже принятые меры".

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В ответ на требование, озвученное 30 августа лидерами стран ЕС, Европейская комиссия пообещала в течение недели подготовить предложения по второму раунду экономических санкций, чтобы наказать Кремль за оказание помощи пророссийским повстанцам на востоке Украины.

Правительства стран ЕС могут воспользоваться быстрыми процедурами для утверждения этих предложений в течение нескольких дней после получения их от Еврокомиссии, которая является регулирующим органом ЕС.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель дала понять, что Германия готова к любым экономическим последствиям мер против РФ, арсенал которых, судя по подготовленным Еврокомиссией в июле документам, включает в себя введение дополнительных ограничений в области финансов и технологий.

Ряд европейских лидеров, включая финского премьер-министра Александра Стубба, считает, что необходимо наращивать санкции в тех областях, где они уже были введены, а не расширять их на другие сферы деятельности.