Набсовет проблемного «Актив-Банка» сменил и.о. главы правления

Наблюдательный совет проблемного «Актив-Банка» с 22 августа временно возложил исполнение обязанностей главы правления банка на замглавы Александра Калужского вместо уволенной с поста Валентины Поповой.

Об этом банк сообщил в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Напомним, что Попова временно исполняла обязанности главы правления банка с 22 августа.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины обязал «Актив-Банк» влить денежные средства в размере 100 млн грн до 7 сентября для выполнения обязательств перед вкладчиками, в противном случае в банке может быть введена временная администрация.

В начале августа акционеры банка утвердили решение об увеличении уставного капитала банка на 237,250 млн грн, или в 2,3 раза, – до 550 млн грн, но информации о фактическом внесении денежных средств пока не было.

Нацбанк по результатам проведенной проверки отнес банк к категории проблемных в конце июня, а в начале июля руководство «Актив-Банка» в связи со сложной ситуацией в учреждении приняло решение снизить расходы на содержание инфраструктуры, в том числе сократить 16 отделений и персонал.

«Актив-Банк» (г. Киев) работает на рынке Украины с 2001 года и входит в группу средних финучреждений. Согласно информации на сайте банка, его основным владельцем является финансовая компания «Актив Финанс Групп», владеющая 97,0990% акций банка.

По информации в ряде СМИ, ранее контрольный пакет акций банка принадлежал братьям Андрею и Сергею Клюевым, а в результате продажи банка в конце прошлого года основным акционером стал член набсовета «Ощадбанка» Даниил Волынец.