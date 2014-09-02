Нацбанк повысил официальный курс до 13 гривень за доллар

Национальный банк продолжает повышать курс гривни.

Cогласно информации официального сайта Национального банка Украины, 2 сентября с 14:00 Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам. 100 долларов США стоят 1300.8652 грн (с 14.00 1 сентября – 1311.4112) 100 евро – 1708.4263 грн (с 14.00 1 сентября – 1729.4891) Читайте такжеГривня на межбанке выросла до 12,80 за доллар10 российских рублей – 3.4881 грн (с 14.00 1 сентября – 3.5509)

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter