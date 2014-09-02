Гривня закрыла межбанк на отметке 12,95 за доллар

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 12,5000/12,9000 грн/долл. К 12:00 сузился спрэд 12,6000/12,8000 грн/долл. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 12,6000/12,9500 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рынок евро-гривна открылся индикативными котировками – 16,4070/16,9360 грн/евро. К 12:00 цены составили 16,5230/16,7890 грн/евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH ушли вверх - 16,5305/16,9935 грн/евро.

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Рублевый рынок открылся котировками 0,3350/0,3462 грн/рубль. К 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,3367/0,3424 грн/рубль. К закрытию торгов цены снизились 0,3284/0,3342 грн/рубль. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 36,6160 (+0,5050).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3170/1,3220.