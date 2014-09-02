МВФ: экономика Украины из-за войны упадет на 7,25%

Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд, руководствуясь допущением о том, что военные действия на востоке страны продолжатся до конца 2014 года и будут иметь место в 2015 году, ухудшил прогноз падения экономики Украины до 7,25% по итогам 2014 года с 6,5%, прогнозируемых ранее. Об этом говорится в докладе оценочной миссии МВФ, подготовленной к заседанию Совета директоров и опубликованной на сайте Фонда.

«Чтобы проиллюстрировать риски, связанные с дальнейшей эскалацией конфликта на востоке Украины и, как следствие, ослаблением экономики и возможностей бюджета, Фонд подготовил сценарий развития Украины при условии продолжения военных действий до конца 2014 года и в 2015 году. Рецессия углубится и потребует новых финансовых вливаний, - говорится в отчете Фонда. – Центробанк будет вынужден удерживать курс национальной валюты, что обусловит давление на резервы и необходимость поиска внешнего финансирования. Таким образом, реальный ВВП упадет до «минус» 7,25% в 2014 году, а в 2015-м падение составит 4,25%».

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По расчетам Фонда, экспорт по итогам 2014 года сократится на фоне дальнейшего ухудшения отношений с Россией, а также с учетом физического вывода из строя производственных мощностей Востока Украины. «В то же время в 2015 году Украина сможет несколько нарастить экспорт преимущественно за счет действия Зоны свободной торговли с ЕС», - говорится в отчете.

Однако в МВФ прогнозируют, что незначительный рост экспорта не покроет финансовых разрывов, неизбежных из-за оттока капиталов и сокращения прямых иностранных инвестиций. По данным аналитиков Фонда, дефицит платежного баланса в 2014 году вырастет до 7,5 млрд долл., а в 2015-м – до 11,5 млрд долл.

«В этой связи Украине до конца 2015 года потребуется не менее 19 млрд долл. внешних заимствований, чтобы покрыть потребности в финансировании», - спрогнозировали в МВФ.

Также отмечается, что на фоне всех негативных событий вырастет и дефицит государственного бюджета – до 7,25% ВВП в 2014 году и до 8% ВВП в 2015 году против прогнозированных ранее 5,8% ВВП в 2014 году и 3,9% ВВП в 2015 году.

«Таким образом, принимая во внимание растущий дефицит бюджета и необходимость дополнительного финансирования, госдолг Украины вырастет с 69% ВВП в 2014 году до 83,25% в 2015 году против ранее прогнозированных показателей в 67,5% и 73,5% в 2014 и 2015 годах соответственно», - говорится в отчете Фонда.

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Как сообщал УНИАН, в июле Международный валютный фонд ухудшил оценку падения реального ВВП Украины в 2014 году до 6,5% с 5%, прогнозируемых ранее.