НБУ сегодня на межбанке покупал доллары по 12,50 грн

Национальный банк Украины во вторник вышел на межбанковский валютный рынок с покупкой доллара по курсу 12,5 грн/долл., сообщил главный дилер UniCredit bank Сергей Булгаков.

«Нацбанк вышел сегодня с покупкой доллара по 12,5 грн/долл.», - сказал он.

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