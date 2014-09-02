Парламент отклонил законопроект о налоговом компромиссе

Верховная Рада Украины не поддержала во втором чтении законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно особенностей уточнения налоговых обязательств с налога на прибыль предприятий и налога на добавленную стоимость в случае применения налогового компромисса» (регистрационный номер 4930).

Как передает корреспондент УНИАН, сначала ВР голосовала за введение налогового компромисса в размере 10%, но это предложение поддержали всего 32 из 279 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

За предложение об установлении налогового компромисса в размере 5% проголосовало только 113 народных депутатов (при необходимых 226 — УНИАН) из 302, зарегистрированных в сессионном зале.

Как известно, правительственным законопроектом предлагался налоговый компромисс в размере 15%.

Читайте такжеКабмин хочет отменить индивидуальные налоговые консультацииКак сообщал УНИАН, данным законопроектом предусматривалось освобождение налогоплательщиков от финансовой, уголовной и административной ответственности при условии уплаты незадекларированных платежей с налога на добавленную стоимость и налога на прибыль предприятий.

Для фактической реализации режима налогового компромисса налогоплательщикам предлагалось предоставить определенные преференции, в частности, уплата только части своевременно не задекларированных платежей в размере 15%, отсутствие ответственности, не считается преднамеренным уклонением от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) уточнение недоплаченных налоговых обязательств, отсутствие проверки за уточненные и проверенные налоговые периоды в следующих периодах, согласование налоговых обязательств в течение 60 календарных дней.

Такие действия направлены на возможность обеспечения дополнительных поступлений в бюджет, исходя из правопонимания налогоплательщиков выполнить свой конституционный долг, совершенствования налоговой системы, прозрачности рыночной экономики и ее детенизации.

ВР также не поддержала предложение отправить этот законопроект на повторное второе чтение, и в связи с этим он считается отклоненным.