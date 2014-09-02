В Украине повысили тарифы на телефонную связь

Согласно сообщению НКРСИ на официальном сайте, такое решение регулятор принял на заседании во вторник.

Таким образом, для населения и бюджетных организаций абонентская плата за пользование стационарным телефоном в городах и районных центрах составит 33,26 грн в месяц без почасовой оплаты и 29,91 грн в месяц с почасовой оплатой. Население поселков городского типа и сел будет платить за стационарную связь 26,32 грн в месяц без почасовой оплаты и 23,01 грн в месяц с почасовой оплатой.

Читайте такжеРоссия надеется поднять украинцев на протест тарифами на услуги ЖКХ - ЯценюкДля небюджетных организаций в городах и районных центрах плата за пользование стационарным телефоном вырастет до 47,63 грн в месяц без почасовой оплаты и до 43,08 грн в месяц с почасовой оплатой. При этом для небюджетных организаций в сельской местности абонплата увеличится до 41,29 грн в месяц без почасовой оплаты и до 36,15 грн в месяц с почасовой оплатой.

«Это решение о новых предельных тарифах вступает в силу с 15 сентября этого года, но не ранее дня его официального опубликования», - сказано в сообщении.

Справка УНИАН. Крупнейшим оператором фиксированной связи в Украине является компания «Укртелеком».

Контрольный пакет акций компании принадлежит группе украинского бизнесмена Рината Ахметова «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ).