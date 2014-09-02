Благотворительную помощь, которая предоставляется во время АТО, освободили от налогообложения

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 229 народных депутатов из 324 зарегистрированных в сессионном зале.

Законом освобождена от налогообложения благотворительная помощь, которая предоставляется в период проведения антитеррористической операции и после ее завершения, - до 31 декабря года, следующего за годом, в котором завершена антитеррористическая операция, благотворителями в интересах таких участников боевых действий:

- военнослужащих (резервистов, военнообязанных) и работников Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, Государственной пограничной службы Украины;

- лиц рядового, начальственного состава, военнослужащих, работников Министерства внутренних дел Украины, Управления государственной охраны Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, которые защищают (защищали) независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимают (принимали) непосредственное участие в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах антитеррористической операции

- работников предприятий, учреждений, организаций, которые привлекаются и принимают (привлекались и принимали) непосредственное участие в антитеррористической операции в районе ее проведения в порядке, установленном законодательством, а также в интересах членов семей таких участников боевых действий, которые получили ранение, контузию или другое повреждение здоровья, погибли во время участия у антитеррористической операции, участия в обеспечении ее проведения, умерли в результате ранения, контузии или увечья, полученных во время участия в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения.

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Как отметил на заседании парламента председатель Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Виталий Хомутынник, в этот перечень также добавлены:

- участники акций протеста в Украине, которые получили ранение, контузию или другое повреждение здоровья во время участия в акциях в период с 21 ноября 2013 года по 28 февраля 2014 года, а также 2 мая 2014 года в Одессе;

- физические лица, которые живут или жили на территориях населенных пунктов, где проводится или проводилась АТО, или которые вынуждено покинули место жительства в связи с проведением АТО;

- физические лица, которые жили на территории Крыма и были вынуждены покинуть место жительства в связи с временной оккупацией территории Украины.

Законом также предоставлены налоговые льготы по уплате налога на прибыль субъектам хозяйствования, которые оказывают благотворительную помощь участникам антитеррористической операции, а также уточнен порядок предоставления и налогообложения благотворительной помощи волонтерами.