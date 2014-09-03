Рада внесла изменения в Бюджетный кодекс

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 237 из 306 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусмотрено, что Министерство финансов Украины с участием центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает формирование государственной политики в сфере экономического и социального развития, Национального банка Украины, а также главных распорядителей средств государственного бюджета составляет прогноз государственного бюджета на следующие за плановым два бюджетных периода, который основывается на Программе деятельности Кабинета министров Украины, прогнозных и программных документах экономического и социального развития, государственных целевых программах.

Согласно закону, если после принятия закона о государственном бюджете Украины (решения о местном бюджете) полномочие на выполнение функций или предоставление услуг, на которое предоставлено бюджетное назначение, передается в соответствии с законодательством от одного главного распорядителя бюджетных средств к другому главному распорядителю бюджетных средств, действие бюджетного назначения не прекращается и применяется для выполнения тех же функций или услуг другим главным распорядителем бюджетных средств, которому это поручено. Передача бюджетных назначений в случае, предусмотренном этой частью статьи, осуществляется по решению Кабинета министров Украины (Совета министров Автономной Республики Крым, местной государственной администрации, исполнительного органа соответствующего местного совета), согласованному с Комитетом Верховной Рады по вопросам бюджета (соответствующей комиссией Верховного Совета Автономной Республики Крым, местного совета), в порядке, установленном Кабмином.

Перераспределение расходов государственного бюджета на централизованные мероприятия между административно-территориальными единицами осуществляется по решению Кабмина, согласованному с Комитетом Верховной Рады Украины по вопросам бюджета, в порядке, установленном правительством.

Распределение средств государственного фонда регионального развития за административно-территориальными единицами и соответствующими программами и мероприятиями утверждается Кабинетом министров Украины по согласованию с Комитетом Верховной Рады Украины по вопросам бюджета.

Законы Украины или их отдельные положения, которые влияют на показатели бюджета (уменьшают поступления бюджета и/или увеличивают расходы бюджета) и принимаются: не позднее 15 июля года, предшествующего плановому, вводятся в действие не раньше начала планового бюджетного периода; после 15 июля года, предшествующего плановому, вводятся в действие не раньше начала бюджетного периода, следующего за плановым.

Информация о цели, задачах и ожидаемых результатах, которых предполагается достичь при выполнении бюджетных программ, размещается каждым главным распорядителем средств государственного бюджета на своем официальном сайте не позднее чем через семь дней после представления Верховной Раде Украины проекта закона о госбюджете.

Согласно закону, 80% поступлений в Государственный специализированный фонд финансирования общегосударственных расходов на авиационную деятельность и участие Украины в международных авиационных организациях.

Согласно закону, факт перевыполнения поступлений государственного бюджета признается на основании официальных выводов Счетной палаты и Министерства финансов о выполнении государственного бюджета Украины по итогам трех кварталов в случае превышения показателей поступлений государственного бюджета, учтенных в росписи государственного бюджета на соответствующий период, более чем на 15%. Такие выводы подаются Верховной Раде Украины до 15 октября текущего года.

Органы, которые контролируют взимание поступлений бюджета, подают Верховной Раде, президенту Украины, Кабмину, Счетной палате и Министерству финансов не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, такие месячные отчеты (в отраслевом и территориальном разрезе и в разрезе источников доходов и форм собственности) отдельно по сводному бюджету Украины, государственному бюджету и местным бюджетам: о фактических поступлениях налогов и сборов (обязательных платежей) и других доходов бюджета; о налоговом долге; о суммах излишне уплаченных денежных обязательств налогоплательщиков и суммах платежей, которые уплачены и будут начислены в следующих отчетных периодах; о бюджетном возмещении налога на добавленную стоимость, включая информацию о задолженности бюджета по возмещению налога на добавленную стоимость.

Органы, контролирующие взимание поступлений бюджета, подают Верховной Раде, президенту, Кабинету министров, Счетной палате и Министерству финансов такие квартальные отчеты (в отраслевом и территориальном разрезе и в разрезе источников доходов и форм собственности) отдельно по сводному бюджету Украины, государственному бюджету и местным бюджетам: о суммах списанного налогового долга - не позднее 35 дней после окончания квартала; о рассроченных и отсроченных суммах налогового долга и денежных обязательствах плательщиков налогов - не позднее 35 дней после окончания квартала; о суммах предоставленных налоговых льгот, включая потери доходов бюджета от их предоставления, - не позднее 50 дней после окончания квартала и не позднее 70 дней по окончании года.

Согласно закону, Счетная палата в течение двух недель со дня официального представления Кабинетом министров Украины годового отчета о выполнении закона о государственном бюджете готовит и подает в Верховную Раду выводы о выполнении закона о государственном бюджете и оценке эффективности управления средствами государственного бюджета, а также предложения по устранению нарушений, выявленных в отчетном бюджетном периоде, и совершенствованию бюджетного процесса в целом.

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Кабмин по согласованию с Комитетом Верховной Рады по вопросам бюджета может осуществлять распределение и перераспределение объемов субвенций и дополнительных дотаций из государственного бюджета местным бюджетам между местными бюджетами в пределах общего объема соответствующих субвенций и дополнительных дотаций. При этом объемы субвенций из государственного бюджета местным бюджетам на осуществление государственных программ социальной защиты могут перераспределяться в соответствии с частью шестой статьи 102 настоящего Кодекса, а объемы субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на проведение выборов депутатов Верховного Совета Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских голов распределяются в порядке, определенном статьей 61 Закона Украины «О выборах депутатов Верховного Совета Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских голов».

Комитеты Верховной Рады принимают участие в рассмотрении вопроса об Основных направлениях бюджетной политики на следующий бюджетный период и проекта закона о государственном бюджете Украины, а также предварительно рассматривают вопрос о выполнении госбюджета (включая выводы и предложения Счетной палаты по результатам контроля за соблюдением бюджетного законодательства) в части, отнесенной к компетенции комитетов.

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Согласно закону, к полномочиям Счетной палаты относится осуществление контроля за поступлением и использованием средств госбюджета, в том числе за образованием, обслуживанием и погашением государственного долга, эффективностью управления средствами государственного бюджета, использованием средств местных бюджетов в части трансфертов, предоставляемых из государственного бюджета.

Счетная палата по итогам каждого квартала подает Верховной Раде выводы о состоянии выполнения закона о государственном бюджете, а также предложения по устранению нарушений, выявленных в отчетном бюджетном периоде.

Согласно закону, финансовое обеспечение деятельности органа государственного финансового контроля осуществляется за счет средств государственного бюджета.

Согласно заключительным положениям, данный Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, кроме ряда положений, которые вступают в силу с 1 января 2015 года.