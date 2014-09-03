Нацбанк докупит в резервы $1 млрд на межбанке

Национальный банк Украины намерен до конца года пополнить золотовалютные резервы на сумму не менее 1 млрд долл. за счет покупки валюты на межбанковском рынке, говорится в тексте обновленного Меморандума между Украиной и МВФ, размещенного на сайте Фонда.

«НБУ намерен аккумулировать по меньшей мере 1 млрд долл. за счет покупок на рынке до конца 2014 года», - говорится в меморандуме. В документе также подчеркивается, что Нацбанк не будет тратить резервы на решение долговых вопросов, включая финансовые требования НАК «Нафтогаз Украины». Нацбанк, как отмечается, будет рекомендовать покупать валюту, в том числе для расчетов по линии "Нафтогаза", на открытом рынке.

Одновременно с тем, Нацбанк намерен укрепить финансовую дисциплину банковского рынка. В частности, внимание будет уделено сразу трем направлениям деятельности – мониторингу государственной собственности и реструктуризации банков, продолжению стресс-тестов для банков и управлению активов ликвидированных банков. «С этой целью уже к концу сентября в Министерстве финансов будет создано специальное подразделение, которое займется управлением государственной доли в финансовых учреждениях и государственными пакетами акций на предприятиях», - говорится в меморандуме.

Кроме того, к ноябрю 2014 года будет подготовлена вся необходимая документация для проведения тендера по отбору компаний и фирм, готовых провести проверки в банках со временной администрацией на предмет эффективности уже предпринятых мер по спасению банков и защите вкладчиков.

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Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Украины Арсений Яценюк отмечал, что в августе Нацбанк дополнительно купил в золотовалютные резервы 210 млн долл., увеличив резервы до 16 млрд долл. Кроме того, Министерство финансов Украины по решению правительства направило в золотовалютные резервы Национального банка Украины 340 млн долл. США, которые пойдут на поддержку курса гривни.

29 августа Совет директоров Международного валютного фонда принял решение выделить Украине второй кредитный транш в рамках двухлетней программы stand-by в объеме 1,4 млрд долл. Из них 400 млн долл. также пойдут на пополнение резервов НБУ.