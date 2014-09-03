Оккупантам не хватает для бюджета Крыма на следующий год почти 60 млрд рублей

Доходы бюджета Крыма на 2015 год запланированы в размере 18 миллиардов рублей, расходы - в размере 74 миллиардов рублей. Ожидается, что дефицит будет покрываться за счет субвенций федерального бюджета, сообщил нелегитимный глава постоянной комиссии «Госсовета» оккупированного Россией Крыма по экономической, бюджетно-финансовой и инвестиционной политике Виталий Нахлупин, передает «Крым.Реалии».

Читайте такжеНарадовались: в России спадает эйфория от аннексии Крыма - опрос«Сейчас активным образом идет формирование бюджета на 2015 год, основные параметры бюджета в принципе согласованы. Порядка 18 миллиардов — это доходы, порядка 74 миллиарда — это расходы. Разница покрывается субвенциями федерального бюджета в размере порядка 56 миллиардов рублей», - сказал Нахлупин.

По его словам, уже началась защита отраслевых бюджетов министерств и ведомств.

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