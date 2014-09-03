МВФ в середине декабря решит, давать ли Украине следующие транши кредита

Ключевой кредитор Украины – Международный валютный фонд намерен провести второй оценочный обзор выполнения программы реформ в рамках двухлетней программы кредитования экономики Украины объемом 17 млрд долл. в середине декабря текущего года. Об этом говорится в обновленном меморандуме между Украиной и МВФ.

Как отмечается, второй оценочный обзор будет базироваться на установленных в сентябре структурных маяках, а также на результатах работы оценочной миссии фонда, которая приедет в Киев в октябре. Итоги обзора затем лягут в основу решения Совета директоров МВФ о выделении нашей стране последующих кредитных траншей.

Обзор, согласно меморандуму, будет включать оценку кассовых разрывов госбюджета, общего дефицита госбюджета и бюджета «Нафтогаза», а также состояния государственных платежей, в том числе по гособязательствам.

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Как сообщал УНИАН, первый обзор выполнения программы сотрудничества с Украиной позволил нашей стране получить второй кредитный транш программы stand-by в объеме 1,4 млрд долл. Украина к концу года рассчитывает получить еще два кредитных транша МВФ – третий и четвертый – единым платежом объемом 2,2 млрд долл.