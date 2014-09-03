Межбанк открылся долларом по 12,95 гривень

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировоками – 12,5000/12,9500 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки по евро-гривне ушли вверх – 16,4150/17,0085 грн/евро.

Цены на российскую валюту составили – 0,3349/0,3470 грн/рубль.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар повысились – 1,3132/34 (вторник - 1,3126/28).

Во вторник Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 12,5000/13,0000.

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Как сообщал УНИАН, вчера, 2 сентября, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 12,5000/12,9000 грн/долл. К 12:00 сузился спрэд 12,6000/12,8000 грн/долл. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 12,6000/12,9500 грн/долл.