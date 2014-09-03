Нацбанк будет устанавливать официальный курс гривни ежедневно до 16.00

Ключевой кредитор Украины – Международный валютный фонд определил порядок ежедневного установления официального курса гривни в рамках реализации программы сотрудничества между Украиной и МВФ.

Как сказано в обновленном Меморандуме к программе, текст которого размещен на официальном сайте Фонда, Национальный банк обязан устанавливать официальный курс национальной валюты каждый день исходя из средневзвешенного курса, установившегося на межбанковском рынке.

«Национальный банк должен устанавливать и публиковать официальный курс не позднее 16.00 по киевскому времени», - говорится в меморандуме.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины с 15 августа 2014 года ежедневно публикует на своем сайте информацию о текущих котировках и объемах операций межбанковского рынка для обеспечения прозрачности.

НБУ с 15 августа публикует информацию об официальном курсе на 14:00 и обновляет данные с 15:00 до 17:00 в режиме реального времени.

По мнению регулятора, это способствовует снижению манипулирования информацией о текущих курсовых колебаниях в течение рабочего дня и позволяет отслеживать реальную ситуацию и тенденции на валютном рынке.