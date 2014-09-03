Военный сбор за месяц принес в бюджет более 287 млн гривень

Военный сбор в августе принес в государственный бюджет 287,1 млн грн, а в сентябре может принести порядка 500 млн грн, сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы Украины со ссылкой на главу ведомства Игоря Билоуса.

«В августе 2014 года в бюджет поступило 287,1 млн грн военного сбора. Среднемесячные поступления военного сбора в бюджет с сентября ожидаются в объеме более 500 млн грн», - цитирует Билоуса пресс-служба.

В ведомстве напомнили, что перечисление военного сбора в госбюджет введено с 3 августа текущего года в объеме 1,5% от заработной платы. Данная норма действует до конца 2014 года.

Как сообщал УНИАН, 31 июля депутаты приняли изменения в Налоговый кодекс, согласно которым временно, до 1 января 2015 года, введен новый общегосударственный военный сбор по ставке 1,5% с доходов физических лиц в форме зарплаты, поощрительных и компенсационных выплат, других выплат и вознаграждений.

По оценкам правительства, введение военного сбора позволит дополнительно привлечь в госбюджет 2,9 млрд грн.

При этом Министерство финансов Украины в ходе обсуждения проекта госбюджета на 2015 год приняло решение подготовить предложения о продлении срока действия военного сбора в размере 1,5% на весь 2015 год.