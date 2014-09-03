Украина поднялась на 8 позиций в рейтинге глобальной конкурентоспособности

Украина улучшила свои позиции в Индексе глобальной конкурентоспособности (Global Competitiveness Index, GCI) рейтинга Всемирного экономического форума, поднявшись с 84-го на 76-е место среди 144 участников рейтинга. Об этом говорится в докладе ВЭФ, опубликованном на сайте организации.

Составители рейтинга оценивали широкий спектр факторов (порядка 100 позиций), включая развитие инфраструктуры, валютного и фондового рынка, работу государственного аппарата, судебной системы, деловую активность и криминогенную обстановку.

Общий бал развития Украины по семибалльной шкале составит 4,1 балла.

«Украина улучшила свои позиции, поднявшись с 84-го места на 76-е, что отражает ожидания, связанные со сменой правительства после Евромайдана и гражданских протестов. При этом конфликт на востоке Украины и аннексия Крыма практически не повлияли на оценки, поскольку оценка этих факторов и их влияние на общее положение дел в стране будет дана позднее, – говорится в отчете ВЭФ. – В то же время необходимо отметить общее улучшение работы государственных институтов и эффективность рынков. Мы видим улучшения в сфере образования и в деловой среде».

По мнению аналитиков ВЭФ, восстановление мира на востоке Украины является сейчас первостепенной задачей, поскольку это будет способствовать дальнейшей реализации реформ, предусматривающих усиление эффективности институтов, уменьшение доминирования крупных компаний на рынке, усиление конкуренции.

«Усиление финансовых рынков наряду с использованием потенциала высокообразованных граждан и общей емкостью рынка поможет Украине стабилизировать экономику, улучшить конкурентное положение страны», - говорится в исследовании ВЭФ.

Согласно рейтингу, ближайшими соседями Украины являются Словакия и Хорватия. При этом лидерами рейтинга уже традиционно остаются Швейцария (5,7 балла), Сингапур (5,65 балла) и США (5,54 балла).

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Справка УНИАН. Индекс конкурентоспособности ВЭФ является одной из главных публикаций форума, несущей не только информационную, но и вспомогательную функцию для государств, переживающих экономические и политические трансформации. В 2014 году Украина заняла 84-е место в Индексе конкурентоспособности из 148 стран, опустившись за год на 11 позиций из-за бюрократизма и отсутствия прозрачности институциональной структуры страны.