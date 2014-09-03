МВФ будет еженедельно проверять колебания курса гривни

Ключевой кредитор Украины – Международный валютный фонд намерен еженедельно проверять состояние золотовалютных резервов Национального банка Украины, а также колебания курса национальной валюты.

Об этом говорится в обновленном Меморандуме между Украиной и МВФ.

«НБУ на ежемесячной основе, не позднее 25 числа каждого месяца, будет предоставлять МВФ текущий баланс, а также баланс банковских активов, – говорится в меморандуме. - Кроме того, НБУ будет еженедельно предоставлять в Фонд информацию о состоянии золотовалютных резервов и колебании курса национальной валюты, включая информацию о еженедельном объеме валютных интервенций».

Читайте такжеНацбанк будет устанавливать официальный курс гривни ежедневно до 16.00 Кроме того, НБУ будет ежемесячно отчитываться о рефинансировании банков и предоставлять еженедельную информацию о состоянии банковской системы, включая объем долга и кредитов, полученных от НБУ.

Ранее Международный валютный фонд определил порядок ежедневного установления официального курса гривни в рамках реализации программы сотрудничества между Украиной и МВФ. Кроме того, согласно меморандуму, Нацбанк намерен до конца года пополнить объем резервов на 1 млрд долл. за счет покупки валюты на межбанковском рынке.