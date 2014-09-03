В «Актив-Банк» ввели временную администрацию

Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел с 3 сентября временную администрацию в проблемный «Актив-Банк» на основании решения правления Национального банка Украины об отнесении указанного финансового учреждения к категории неплатежеспособных, сообщила пресс-служба фонда.

Согласно сообщению, временная администрация введена на три месяца, до 3 декабря текущего года. Временным администратором в банк назначен Александр Шевченко.

Фонд гарантирования напоминает, что в период действия временной администрации вкладчики банка могут получить свои средства по депозитам, срок действия которых закончился, и по текущим счетам. Выплаты будут проводиться в размере вклада и процентов, начисленных на день признания банка неплатежеспособным, в пределах 200 тыс. грн.

Напомним, с начала года Фонд гарантирования вкладов ввел временную администрацию в 16 банков: «Терра Банк», «УФС», «Золотые ворота», «Еврогазбанк», «Финростбанк», «Старокиевский банк», «АвтоКразБанк», «Захидинкомбанк», «Пивденкомбанк», «Промэкономбанк», «Интербанк», «Форум», «Меркурий», «Брокбизнесбанк», «Реал Банк», «Даниэль». Таким образом, «Актив-Банк» стал 17-м банком, в котором с начала года введена временная администрация.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины обязал «Актив-Банк» влить денежные средства в размере 100 млн грн до 7 сентября для выполнения обязательств перед вкладчиками, в противном случае в банке может быть введена временная администрация.

В начале августа акционеры банка утвердили решение об увеличении уставного капитала банка на 237,250 млн грн, или в 2,3 раза, – до 550 млн грн, но информации о фактическом внесении денежных средств пока не было.

Нацбанк по результатам проведенной проверки отнес банк к категории проблемных в конце июня, а в начале июля руководство «Актив-Банка» в связи со сложной ситуацией в учреждении приняло решение снизить расходы на содержание инфраструктуры, в том числе сократить 16 отделений и персонал.

«Актив-Банк» (Киев) работает на рынке Украины с 2001 года и входит в группу средних финучреждений. Согласно информации на сайте банка, его основным владельцем является финансовая компания «Актив Финанс Групп», владеющая 97,0990% акций банка.

По информации в ряде СМИ, ранее контрольный пакет акций банка принадлежал братьям Андрею и Сергею Клюевым, а в результате продажи банка в конце прошлого года основным акционером стал член набсовета «Ощадбанка» Даниил Волынец.