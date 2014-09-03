Отвергнутый депутатами налоговый компромисс мог принести 5 млрд гривень для армии

12:17, 03 сентября 2014
Финансы
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За 5 млрд грн можно приобрести 100 танков или 15 военных самолетов, за эти деньги армия могла получить 300 новых БТР.

За 5 млрд грн можно было закупить военную технику для армии / Фото УНИАН

Принятие законопроекта о налоговом компромиссе, который депутаты отклонили 2 сентября, могло принести в бюджет порядка 5 млрд грн, необходимых для закупки военной техники для украинской армии, сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы (ГФС) со ссылкой на главу ведомства Игоря Билоуса.

"В случае принятия Верховной Радой «налогового компромисса» можно было бы обеспечить новой военной техникой украинскую армию в зоне проведения антитеррористической операции", - цитирует пресс-служба главу ГФС.

Согласно сообщению, эксперты Фискальной службы подсчитали, что реализация правительственного законопроекта о налоговом компромиссе могла принести в бюджет около 5 млрд грн. 

"За 5 млрд грн можно приобрести 100 танков. За 5 млрд грн можно купить 15 военных самолетов. За эти деньги армия могла получить 300 новых БТР", - цитирует пресс-служба Билоуса. 

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Основные положения правительственного законопроекта о налоговом компромиссе предусматривают освобождение налогоплательщика от ответственности при условии добровольного декларирования недоплаченных налогов по налогу на добавленную стоимость и налога на прибыль и уплаты лишь 10% от задекларированной суммы. Другая часть (90%) считается погашенной, при этом штрафы и пеня к налогоплательщику не применяются.

Как сообщал УНИАН, ранее глава Фискальной службы заявлял, что он рассчитывает на принятие парламентом закона о налоговом компромиссе, так как бизнес ждет возможности с его помощью вывести из тени "серо-черную" продукцию. При этом Билоус подчеркивал, что налоговый компромисс является шагом навстречу деловым кругам, но никак не способом избежать ответственности для тех, кто организовывал теневые схемы ухода от уплаты налогов.

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