Гривня на межбанке к 12:00 укрепилась до 12,60 за доллар

12:39, 03 сентября 2014
Финансы
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Гривня продолжает стремительно усиливать свои позиции на валютном рынке.

Доллар на межбанке уже стоит 12,60 грн / Фото УНИАН

В среду, 3 сентября, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 12,5000/12,9500, к 12:00 цены снизились до 12,4500/12,6000, сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.

Рынок евро-гривня открылся котировками 16,4150/17,0085, к 12:00 цены ушли вниз до 16,3550/16,5560.

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Рублевый рынок открылся котировками 0,3349/0,3470, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,3366/0,3410. 

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