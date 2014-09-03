ЕБРР инвестирует в Украину 1 млрд евро

Европейский банк реконструкции и развития намерен в 2014 году инвестировать в Украину порядка 1 млрд евро, сообщила пресс-служба организации со ссылкой на выступление главы представительства ЕБРР в Украине Шевки Акунер.

«ЕБРР продолжает активно сотрудничать с Украиной и намерен вложить около 1 млрд евро в страну в этом году», - цитирует пресс-служба Акунера.

Он отметил, что Украина дала четко понять, что намерена стать частью «западного мира и экономики», выполнив требования Международного валютного фонда и строго придерживаясь программы сотрудничества. Поэтому международное сообщество должно поддержать Украину в борьбе за сохранение целостности страны.

Акунер считает, что военные действия на востоке Украины негативно отражаются на экономике страны, однако у Украины есть мощные ресурсы, такие как сельское хозяйство, природные и человеческие ресурсы, а также IT инновации, которые все еще интересны международному сообществу.

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Как сообщал УНИАН, ЕБРР – крупнейший финансовый инвестор в Украине. По состоянию на 1 июля 2014 года банк выделил Украине свыше 9,2 млрд евро (12,3 млрд долл. США) в рамках 329 проектов. В мае в ЕБРР заявляли, что банк намерен ежегодно инвестировать в экономику Украины 1 млрд евро.