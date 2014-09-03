Нацбанк сегодня покупал доллары по 12,40 грн

13:19, 03 сентября 2014
Финансы
0

Национальный банк продолжает укреплять гривню.

Курс гривни растет / Фото УНИАН

В среду, 2 сентября, на межбанковском валютном рынке Национальный банк Украины покупал и продавал доллары США по курсу 12,4000/12,9000. 

Об этом сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.

Напомним, вчера, 2 сентября, Нацбанк вышел на межбанковский рынок с покупкой доллара по курсу 12,50 грн.

Читайте такжеНацбанк будет устанавливать официальный курс гривни ежедневно до 16.00

Как сообщал УНИАН, сегодня на межбанковском валютном рынке к 12:00 гривня выросла до 12,60 за доллар.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter