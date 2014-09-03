Нацбанк сегодня покупал доллары по 12,40 грн
13:19, 03 сентября 2014Финансы
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Национальный банк продолжает укреплять гривню.
Курс гривни растет / Фото УНИАН
В среду, 2 сентября, на межбанковском валютном рынке Национальный банк Украины покупал и продавал доллары США по курсу 12,4000/12,9000.
Об этом сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.
Напомним, вчера, 2 сентября, Нацбанк вышел на межбанковский рынок с покупкой доллара по курсу 12,50 грн.
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Как сообщал УНИАН, сегодня на межбанковском валютном рынке к 12:00 гривня выросла до 12,60 за доллар.
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