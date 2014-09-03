НБУ обещает удерживать гривню на уровне 12,4-12,8 за доллар несколько недель

Национальный банк Украины прогнозирует, что курс гривни в течение ближайших недель будет сохраняться на сложившемся на текущий момент уровне - 12,4-12,8 грн/долл.

Об этом в ходе телемоста с Лондоном, где проходит Международная конференция Invest in Ukraine, сообщил исполняющий обязанности первого заместителя главы Национального банка Украины Александр Писарук.

«Обменный курс гривни сегодня 12,4-12,8 грн/ долл. благодаря совместным действиям центрального и коммерческих банков, и это хороший результат», - сказал он.

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«Важный фактор, что военная операция в Восточной Украине и переговоры о мирном решении конфликта будут иметь значительное влияние на прогноз курса, но несколько недель мы будем удерживать обменный курс на этом уровне», - добавил он.

Писарук также отметил, что повышение регулятором нормы по обязательной продаже валютной выручки до 100% было необходимой мерой со стороны Нацбанка. В то же время, по его словам, это мера временная и будет отменена, как только стабилизируется ситуация.

«Мы надеемся, что эта мера будет отменена через три месяца», - сказал замглавы Нацбанка.

Как сообщал УНИАН, 27 августа к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке котировки гривни к доллару США повысились до уровня 13,00/14,00 грн/долл. после очередного исторического минимума в 14,40/14,80 грн/долл. на 12:00. Нацбанк для стабилизации ситуации на валютном рынке повысил норму обязательной продажи валютной выручки до 100% и продлил требование по ограничению сроков расчетов по внешнеэкономическим контрактам до 90 дней, а также закрепил за собой право требовать от банков приостановки проведения операций клиентов, имеющих повышенный риск их использования в противоправных целях.

Помимо этого, регулятор отменил штрафные санкции к банкам за нарушение экономических нормативов до 1 января 2015 года и обязал банки выдавать валютные кредиты юрлицам и предпринимателям исключительно для оплаты внешнеэкономических контрактов, а также продлил ограничения на депозитном рынке и по операциям клиентов с валютой, которые действовали до 1 сентября, еще на три месяца

Меры регулятора привели к укреплению национальной валюты. Средневзвешенный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 2 сентября на конец рабочего дня составил 12,7784 грн/долл., что на 34 копейки выше курса на конец предыдущего рабочего дня.