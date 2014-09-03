Нацбанк повысил официальный курс гривни на 47 копеек

Нацбанк продолжает повышать курс гривни.

Cогласно информации официального сайта Национального банка Украины, 3 сентября с 14:00 Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам. Как сообщает официальный сайт НБУ, 100 долларов сейчас стоят 1253.1031 (с 14.00 2 сентября – 1300.8652). Читайте такжеНБУ обещает удерживать гривню на уровне 12,4-12,8 за доллар несколько недель Стоимость 100 евро нацбанк определил в 1643.4447 (с 14.00 2 сентября – 1708.4263). 10 российских рублей оценены Нацбанком Украины в 3.3552 (с 14.00 2 сентября – 3.4881).

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