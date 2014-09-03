Яценюк оценил восстановление востока Украины в $8 млрд

На восстановление востока Украины необходимо около 8 млрд долларов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Арсений Яценюк, открывая заседание правительства и представляя план восстановления Украины.

"Сейчас мы проводим работу по инвентаризации всего ущерба, всех разрушений, которые есть на данный момент на Донбассе. Мы их сейчас не можем определить, не представляется возможным, только с фотографий спутников", - отметил Яценюк.

По его словам, "если два месяца тому назад, когда мы освобождали Славянск, наши оценки были 8 млрд грн, я могу смело заявить, что теперь гривни можно менять на доллары, это миллиарды долларов разрушенной инфраструктуры".

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"Именно поэтому Евросоюз и наши западные партнеры сюда присылают специальную миссию для инвентаризации и оценки ущерба, и в ноябре мы проводим Международную донорскую конференцию", - отметил Яценюк.