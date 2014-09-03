Украина до конца года привлечет $10,7 млрд финансовой помощи

Украина планирует до конца года привлечь в экономику 10,7 млрд долларов финансовой помощи и дальше жестко выполнять программу реформ, согласованную с международными кредиторами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на заседании правительства премьер-министр Арсений Яценюк.

«Наши международные кредиторы единственные, кто готов давать деньги Украине. До конца года будет привлечено 10,7 млрд доларов, 9,2 из которых Украина погашает долги, чтобы не было дефолта, чтобы нас не объявили банкротами», - сказал Яценюк.

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По словам премьера, в вопросе социальных выплат, финансирования военной операции, обеспечения выплаты зарплат и пенсий Украина обходится внутренним ресурсом.

«Поэтому за каждую копейку, которую взяли, мы отчитываемся. Если бы не было этой помощи, курс бы не плавал, а взлетал в космос. Именно благодаря нашей жесткой и правильной работе с МВФ, позиции правительства относительно необходимости проведения сложных, но нужных реформ, мы получили финансовую помощь, получили кредиты, не допустили дефолта», - подчеркнул он.

Как сказал Яценюк, программу МВФ Украина будет выполнять жестко по каждому пункту. «Нравится или не нравится. Это нужно. Правительство будет последовательно выполнять программу реформ, которая подписана между Украиной и международными кредиторами», - отметил он.

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