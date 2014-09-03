Украина увеличила экспорт в Евросоюз на $1,3 млрд

Украина увеличила объемы экспорта в Евросоюз на 1,3 млрд долларов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Арсений Яценюк, открывая заседание Кабинета министров и представляя план восстановления Украины.

"Мы увеличили объемы экспорта в ЕС на 1,3 млрд долларов США. И одновременно уменьшили нашу торговлю с Россией на 2,5 млрд. Зависимость от России все меньше. Этого не нужно бояться", - отметил он.

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По мнению Яценюка, сегодняшние вызовы - "это возможность переориентировать экономику, энергетику, переориентировать страну с зависимости от России на независимость с ЕС".