Украина увеличила экспорт в Евросоюз на $1,3 млрд
14:38, 03 сентября 2014Финансы
0
Торговлю с Россией Украина уменьшила на $2,5 млрд.
Украина переориентирует торговлю с России на Евросоюз / Фото УНИАН
Украина увеличила объемы экспорта в Евросоюз на 1,3 млрд долларов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Арсений Яценюк, открывая заседание Кабинета министров и представляя план восстановления Украины.
"Мы увеличили объемы экспорта в ЕС на 1,3 млрд долларов США. И одновременно уменьшили нашу торговлю с Россией на 2,5 млрд. Зависимость от России все меньше. Этого не нужно бояться", - отметил он.
Читайте такжеУкраина увеличила экспорт своих товаров в ЕС
По мнению Яценюка, сегодняшние вызовы - "это возможность переориентировать экономику, энергетику, переориентировать страну с зависимости от России на независимость с ЕС".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter