Компания ИнстаФорекс предлагает бонусы на любой вкус

Компания ИнстаФорекс с заботой относится ко всем своим реальным и потенциальным клиентам. Специально для них мы разработали целую линейку бонусов в объеме от 30% до 250%.

Приветственный бонус от компании ИнстаФорекс — это самый простой и удобный способ получить 30% на свой счет. Каждый присоединившийся к компании клиент, зарегистрировавший и пополнивший новый реальный торговый счет Форекс, может воспользоваться этой услугой и добавить 30% к своим средствам.

Бонус 55% на каждое пополнение счета. Если вы зарегистрировали в компании счет типа Standart с валютой USD не ранее 15 июня 2013 года, а затем активировали его, положив любое количество денежных средств, смело отправляйте заявку на прибавление 55% от суммы, внесенной вами.

Клубный бонус для владельцев Клубной карты ИнстаФорекс Клуб, размер которого будет зависеть от сальдо пополнений и снятий. Если вы до сих пор не стали членом клуба ИнстаФорекс, это можно легко исправить, пройдя регистрацию и выполнив все необходимые условия на странице клуба.

Бонус 250% для новых клиентов Компании. Всем тем, кто никогда ранее не работал с компанией ИнстаФорекс и решил открыть в ней торговый счет, предоставляется уникальная возможность увеличить сумму на нем с помощью уникального бонуса 250%. Он автоматически зачисляется только на вновь открытые счета типа Standard с валютой USD, которые были зарегистрированы после 15 июня 2013 года.

«Бездепозитный бонус - 450 гривен» — самая приятная и не имеющая аналогов услуга от компании ИнстаФорекс. Абсолютно любой трейдер, открывший реальный торговый счет в компании, может начать работу на валютном рынке, не имея первоначального депозита, то есть без внесения денежных средств. После прохождения регистрации можно получить фиксированную сумму в качестве бездепозитного бонуса, воспользоваться которой можно по собственному усмотрению.

Компания ИнстаФорекс всегда рада предложить своим клиентам наиболее удобные и доступные сервисы и услуги для успешной работы на валютном рынке. С более полной и подробной информацией обо всех условиях работы в компании, в том числе о правилах предоставления бонусов, вы можете познакомиться в представительстве ИнстаФорекс, которое располагается по адресу:

г. Киев, Оболонь, ул. Тимошенко, 21, корпус 9, офис 1

тел.: +38 (044) 36-222-34, 360-32-10, +38 (063) 194-83-17

E-Mail: instaforex@meta.ua Skype: InstaForexKiev

www.instaforex.com